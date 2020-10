Gregoretti. Gup sentirà Conte, Di Maio, Lamorgese, Trenta e Toninelli

AgenPress – Su richiesta della difesa e delle parti civili il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha disposto, nell’ambito del procedimento sulla Gregoretti, un’ ulteriore attività istruttoria che prevede, tra l’altro, l’audizione del premier Conte e dei ministri Lamorgese, Di Maio e degli ex ministri Trenta e Toninelli.

La richiesta di audizione del ministro è stata avanzata per sollecitare un approfondimento probatorio da parte del giudice per accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono le stesse seguite tuttora dal governo Conte.

La Procura aveva nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, l’archiviazione di Matteo Salvini dall’accusa di sequestro di persona per la gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti del luglio 2019. In aula, per l’accusa, è presente il sostituto procuratore Andreas Bonomo e c’è anche l’ex ministro, che non ha rilasciato dichiarazioni entrando al Palazzo di Giustizia.