Ue, Sofo (Lega), Europa non strumentalizzi crisi per imporre politicamente corretto

AgenPress. “Ursula von der Leyen ha svelato a quest’aula la volontà di sfruttare la crisi Covid per imporre in Europa la propria ideologia multiculturalista, immigrazionista e Lgbt, annunciando che il rispetto del cosiddetto stato di diritto diventerà condizione di accesso al Recovery Fund, condizione già usata dalla Commissione nel suo report di sorveglianza per intimare all’Italia di bloccare ad esempio le campagne di denuncia nei confronti delle Ong che importano immigrati in Europa.

Questo Stato di Diritto non è altro che una subdola arma per ricattare i popoli europei messi in ginocchio dalla crisi sanitaria e sottometterli alla dittatura del politicamente corretto in cambio della speranza di ottenere soldi che in realtà non appartengono ai burocrati Ue, ma sono frutto dei sacrifici di questi stessi popoli.

L’Ue si tolga dalla testa di strumentalizzare la pandemia per imporre con metodi da strozzini accoglienza indiscriminata, follie Lgbt, assunzioni ad hoc per immigrati, insomma per imporre con il ricatto quell’opera di distruzione della civiltà europea che non riesce a imporre con la democrazia”.

Così Vincenzo Sofo, europarlamentare della Lega, nel suo intervento in aula durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.