L’ opinione di Roberto Napoletano. Il doping del Recovery Fund

I 209 miliardi se non siamo in grado di trasferirli in una crescita di produzione sana di lungo termine, è come un doping che ti fa correre veloce in quel momento ma solo perché sei dopato. Il campionato della crescita l’Italia lo vince se ha i numeri per giocare a tutto campo da Nord a Sud e vincere tutte le partite che gioca

AgenPress. Siamo contenti che con i suoi tempi e con le sue convulsioni espressive anche la cosiddetta stampa di qualità si è accorta della tabellina di fantasia del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che va sotto il nome di Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, in sigla Nadef.

Sull’imminente arrivo di quei numerini fantasiosi i lettori del Quotidiano del Sud sono stati avvertiti da almeno una settimana. La cosiddetta stampa di qualità parla ora di “dubbi, è legittimo nutrirne” e di “possibili fragilità di un simile impianto”.

