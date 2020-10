Usa. Biden: “Trump volta spalle ad americani. Se ha virus non dovrebbe fare dibattito”

AgenPress – Il presidente “Donald Trump ha messo fine agli sforzi bipartisan per nuovi aiuti di cui il nostro Paese ha disperatamente bisogno” e facendolo ha “voltato le spalle agli americani”. Lo afferma il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden.

Trump “ha messo fine a trattative che avrebbero aiutato le nostre imprese e le nostre scuole, le famiglie e i disoccupati, che avrebbero aiutato a preservare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Non vi sbagliate: se non avete un lavoro, se le vostre imprese sono chiuse, se le scuole dei vostri figli sono chiuse, Donald Trump ha deciso oggi che nulla di tutto questo è importante per lui. Non ci sarà aiuto da Washington nel futuro prevedibile. Trump invece vuole che il Senato usi il suo tempo per confermare la sua candidata alla Corte Suprema prima delle elezioni, in una mossa per assicurarsi che la Corte vi strappi la vostra copertura sanitaria il prima possibile”.

Secondo Biden, Trump non dovrebbe partecipare al dibattito se ha ancora il coronavirus. “Se ce l’ha non dovremmo avere il dibattito”, ha aggiunto ribadendo che lui seguirà le regole e i consigli degli esperti “se e quando” Trump dovesse presentarsi per un dibattito. Il prossimo confronto è in calendario il 15 ottobre.