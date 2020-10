Migranti. Caritas-Migrantes. Dare cittadinanza ad alunni stranieri nati in italia. Modificare legge

AgenPress – Il 64,4% degli alunni stranieri è nato il Italia “ma non ha la cittadinanza”. Lo sottolineano Caritas e Migrantes nel rapporto Immigrazione 2020. Questo, per i due enti della Cei, “rafforza sempre più la necessità di intervenire a modificare una vecchia legge, superando gli ostruzionismi politici, che legano i minori ad un fenomeno a sua volta ostaggio della politica; ovvero utilizzato per provocare o, al contrario, evitare, conflitto politico”.

Caritas e la fondazione Migrantes accolgono “con viva soddisfazione” il recente via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di immigrazione che modificano i cosiddetti decreti sicurezza. “Molte delle raccomandazioni contenute nel Rapporto – si legge nell’introduzione al dossier sull’immigrazione che viene presentato oggi – hanno sottolineato, nei vari temi affrontati, l’importanza di favorire i percorsi di regolarità dei cittadini migranti nel nostro Paese”.