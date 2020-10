Palermo. Polizia blocca corsa clandestina di cavalli alla Favorita. Tre denunciati

AgenPress – La polizia ha bloccato a Palermo, lungo i viali del parco della Favorita, una corsa clandestina di cavalli seguita da un centinaio di giovani a bordo di moto, che occupavano l’intera carreggiata per impedire il transito di altri mezzi. I due cavalli sono stati affidati in custodia giudiziaria al centro ippico “Asd Horsing Club”.

Alla vista dei poliziotti, i circa cento giovani che seguivano la corsa a bordo di scooter e moto hanno cercato di agevolare la fuga di due guidatori in sulky. Malgrado ciò, i poliziotti sono riusciti a rintracciare un calesse e ad identificarne uno dei driver: F. P. C., palermitano di 54 anni. Subito dopo, in viale Diana, l’altro calesse in gara è stato raggiunto e fermato. Poco prima di essere avvicinato, un soggetto poi identificato nel 21enne L. R., anch’esso palermitano, ha favorito la fuga del guidatore a bordo di una moto di grossa cilindrata.“

Tutti sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata al maltrattamento e all’abbandono di animali

Dalle indagini svolte nelle ore successive è emerso che uno dei cavalli coinvolti nella corsa clandestina era di proprietà di tale F. F. di 33 anni. Altre indagini sono in corso per ricostruire la rete degli organizzatori di queste corse che alimentano il mercato nero delle scommesse clandestine sfruttando gli animali.