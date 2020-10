Patrick Zaki: attivisti in piazza per chiederne liberazione

La Corte penale in una stanza di consulenza oggi ha costantemente ordinato di trattenere Patrick George altri 45 giorni in edema delle indagini. Il tribunale ha costantemente ordinato la prigione, anche se Patrick non è consentito partecipare alla sessione, anche se è stato trasferito nell’edificio della sessione ed era presente durante la sua tenuta.

Giorni fa Patrick ha completato otto mesi interi di riserva, in edema di accuse non vere, basandosi su un falso rapporto di cattura, senza veri passi da parte della Sicurezza Nazionale per indagare sul caso seriamente. Durante questi mesi, gli abusi legali nel suo diritto, dal primo giorno di sospensione all’aeroporto del Cairo e le prossime ore che ha trascorso viaggiando tra diversi luoghi di detenzione non ufficiali ed è stato interrogato, torturato con colpi, elettricità e obbligato a togliermi Vestiti. Nel corso dei mesi successivi Patrick ha rubato i suoi diritti legali – anche come imputato e detenuto – uno dopo l’altro, e abbiamo continuato a commentare e a commentare la speranza è ad ogni occasione di una sessione per vedere il rinnovo della prigione uno dopo l’altro e nel frattempo i suoi diritti essenziali erano stati rubati Da lui in seguito.

Gli è stato tolto anche i suoi diritti essenziali come imputato come suo diritto di partecipare alle sessioni di vista del rinnovo della sua prigione e di ascoltare le sue dichiarazioni e il suo diritto di difesa, i diritti costituzionali e legali garantiti per tutti gli imputati. Continuo a trattenere Patrick di riserva con la sua privazione del diritto di partecipare alle sessioni di vista del rinnovo della sua prigione, praticamente proibisce il suo diritto costituzionale di essere innocente fino a prova contraria.