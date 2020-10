Covid: Carfagna, fondi Mes per tamponi più rapidi o avremo lockdown di fatto

AgenPress. “L’Italia rischia un lockdown di fatto. Il sistema di diagnostica e tracciamento del Covid è nel caos, gli italiani fanno fino a 12 ore di coda per effettuare il test e arrivano ad aspettare giorni per il risultato. Con la conseguenza che migliaia e migliaia di cittadini non possono andare a lavoro e i bambini non possono frequentare la scuola.

Gli esperti ci avevano avvertito: la seconda ondata del virus era attesa. Un esecutivo lungimirante si sarebbe attrezzato, attivando il Mes per tempo. In questo modo, oltre ad irrobustire le terapie intensive come giustamente è stato fatto, le Regioni avrebbero avuto i fondi necessari per potenziare e velocizzare il settore diagnostico.

Il governo la settimana scorsa ha preteso poteri eccezionali, spaccando il Parlamento e il Paese, ma li ha usati solo per caricare di responsabilità e adempimenti i cittadini. I dati del Viminale testimoniano che gli italiani stanno facendo la loro parte: le infrazioni e le multe sono pochissime.

Mentre la maggioranza Pd-M5S, per ragioni legate unicamente alla sua fragilità, condanna il Paese all’auto-quarantena e mette a rischio le nostre attività produttive e l’economia”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.