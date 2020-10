L’opinione di Roberto Napoletano. Le nomine l’unica rotta Alitalia

Una newco fallita che deve ridurre i dipendenti e invece allarga il consiglio d’amministrazione da sette a nove membri. Siamo arrivati alla vergogna totale di tornare alle nomine politiche e, addirittura, di dovere aumentare il numero dei consiglieri a gettone della politica altrimenti non c’è l’accordo tra i partiti. Ma possibile che il Tesoro nomini 12 consiglieri su 12 al Monte dei Paschi senza che ci sia la possibilità di trovarne almeno uno che abbia lavorato per qualche giorno in un board bancario? Che cosa è successo alla Popolare di Bari? Ma perché si continuano a nominare persone il cui unico rapporto con la banca è quello del proprio conto corrente?

AgenPress. Siamo senza parole e, soprattutto, ci rendiamo conto che siamo governati da persone sintonizzate su una frequenza che si colloca a una distanza siderale dalla realtà. Che è quella dei giorni durissimi della seconda ondata della Pandemia e di un nuovo ’29 mondiale.

Solo una classe di governo che vive su Marte può fare quello che ha fatto con Alitalia e ovunque lottizzando politicamente tutto ciò che è lottizzabile attraverso uomini di fiducia dei partiti ma infinitamente meno competenti di quelli scelti nella prima Repubblica.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

