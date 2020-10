Roma. Ospedale S. Pertini: detenuto tenta la fuga dopo aggressione agenti di scorta

AgenPress. Nel pomeriggio d’ieri un detenuto di origine balcanica trasferito d’urgenza al Pronto soccorso del S.Pertini con gravi disturbi psichiatrici già attore di atti autolesionistici nei suoi confronti, chiedeva di andare al bagno è al momento di uscirne aggrediva la scorta tentando la fuga.

Il personale stesso di scorta pur rimasti feriti in modo lieve riuscivano a rincorrerlo è bloccare la fuga, continuando a mantenere la degenza nonostante il comportamento avuto.

Il servizio è stato riportato alla normalità aumentando il personale preposto alla sua vigilanza al fine di prevenire ulteriori criticità.

L’Uspp – Unione Sindacati Polizia Penitenziaria ormai da mesi denuncia la situazione drammatica di gestione di soggetti con problemi psichiatrici che danno sfogo a ogni azione aggressiva è autolesionista, che pongono in essere comportamenti di difficile gestione. Soggetti che una volta erano internati in strutture psichiatriche giudiziarie è che dal 2014 sono stati sostituiti dalle REMS ma che di fatto non riescono a ospitare per la quantità di persone superiore ai posti disponibili.

Esprimiamo solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria che e riuscito nella totale difficoltà evitare questa fuga pur subendo lievi feriti per l’aggressione subita