Fiammetta Modena (FI): “Zone terremotate, emergenza fino al 21 dicembre 2021”

AgenPress. Nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina nei locali del Consiglio regionale dell’Umbria la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena ha ribadito: “Lo stato di emergenza e la gestione straordinaria dell’emergenza sono stati prorogati al prossimo 21 dicembre 2021 .Sono previste agevolazioni fiscali per la Zona Franca Urbana estese a imprese e professionisti che intraprendono una nuova attività. Gli emendamenti hanno avuto come oggetto anche l’incremento del Fondo per la ricostruzione delle scuole. Importante anche la detrazione al 110% delle spese relative a interventi per la efficienza energetica e le misure antisismiche (Super bonus), per l’importo che eccede il contributo riconosciuto per la ricostruzione”.

Il Governo, – ha informato ancora la senatrice Modena- “sempre in sede di lavori della Commissione bilancio, ha accolto come raccomandazione gli emendamenti relativi alle città d’arte e alla decontribuzione al 30% .

E’ stato invece accolto l’emendamento, presentato sia dalla Lega che da Forza Italia, che ha permesso di risolvere il pasticcio creato dal Decreto semplificazioni sulle discariche, a causa di un errore nelle tabelle. Sollevato dal livello regionale, ha evitato una possibile interruzione del servizio”.