Migranti. Santanchè (FDI). Il Governo chiede agli italiani responsabilità mentre le ONG fanno quello che vogliono

AgenPress -“Conte e i suoi ripetono continuamente che la situazione dei migranti è sotto controllo mentre in Sicilia, Calabria e Sardegna nelle ultime 24 ore sono avvenuti 900 sbarchi. Viaggiano su barchini stracolmi e il ministro Lamorgese dice che non c’è un serio pericolo di contagio di massa.

Continuano a prenderci in giro e a permettere che scene di questo tipo si ripetano giornalmente, mentre impongono ai ristoratori rigide norme sul distanziamento che se non rispettate portano a multe e chiusure. È una vergogna perché chiedono responsabilità agli italiani mentre continuano a favorire la prolifica attività delle ONG“. Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.