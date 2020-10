Nuovo Dpcm, Salvini: “Non più di sei persone a casa di ciascuno… Perché sette porta sfortuna?”

AgenPress. Non più di sei persone a casa di ciascuno… Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini???

Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci “1984”.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini in merito alle restrizioni contenute nel nuovo dpcm dove è “fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero ‘superiore a 6’ e di indossare con gli ospiti esterni la mascherina”.