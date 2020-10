Franceschini: penso ad estendere validità Bonus Vacanze. Unione Naz. Consumatori errare è umano, ma perseverare…

AgenPress. Il ministro del Turismo Dario Franceschini ha ipotizzato di estendere la validità del bonus vacanze oltre la data già fissata del 31 dicembre, sostenendo che il bonus non è andato male.

“Errare è umano, ma perseverare è ben peggio. Il ministro farebbe bene a riconoscere che il bonus vacanze è stato un flop e passare ad altro. Se il bonus non è stato utilizzato nei mesi estivi, difficilmente potrà esserci un miracolo nei mesi invernali” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Congelare il 79% dei 2 miliardi e 400 mila euro stanziati dal Governo e finora non utilizzati fino ai primi mesi del 2021, vuol dire sottrarre per un tempo ancora più lungo risorse vitali per un settore in profonda crisi” prosegue Dona.

“Per questo, andrebbero subito emanati provvedimenti aggiuntivi, come l’azzeramento dell’Iva per pacchetti turistici e alberghi” conclude Dona.