AgenPress. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University i casi di Covid nel mondo hanno superato la soglia dei 38 milioni.

I decessi confermati sono 1.086.156. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito sia per numero di contagi (7.856.714) che per numero di morti 215.902).

Seguono India, seconda per contagi (7.239.389) e terza per vittime (110.586) e il Brasile, terzo per numero di infezioni (5.113.628) ma secondo per decessi (150.998).