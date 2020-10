Riscossione 9 milioni di cartelle esattoriali, Meloni: “Conte fermi immediatamente questa follia!”

AgenPress. Il Governo non ha voluto prorogare la riscossione di 9 milioni di cartelle esattoriali che a partire da domani saranno recapitate a famiglie e imprese italiane.

È davvero vergognoso prendere misure anticontagio che pesano come macigni sull’economia e allo stesso tempo pretendere dai cittadini che saldino i loro debiti con lo Stato.

Se siamo in emergenza lo siamo per tutto, non soltanto per quello che fa comodo a Conte, e il Governo non può permettersi di chiedere nemmeno un euro agli italiani, già fortemente colpiti dalla crisi economica e sociale causata dal Covid-19. Conte fermi immediatamente questa follia!

E’ quanto dichiara, in una, nota Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.