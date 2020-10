Prof. decapitato, Meloni: “Scandaloso silenzio dell’UCOII e delle comunità islamiche italiane sul barbaro omicidio”

AgenPress. Scandaloso silenzio dell’UCOII e delle comunità islamiche italiane sul barbaro omicidio del professore Samuel Paty in Francia per mano di un giovane rifugiato musulmano fomentato ad arte dal solito circuito dell’odio islamista sempre più attivo in Europa.

Vale la pena ricordare a tutti che in Europa non è contemplata la pena di morte per blasfemia e apostasia, a differenza di quanto previsto in gran parte dei Paesi musulmani. Aspettiamo parole chiare da parte delle comunità islamiche italiane ed europee sulla libertà di parola e di espressione, anche quando non gradite ai dettami della Sharia.

Chi vuole vivere in Italia è tenuto a rispettare le nostre leggi e a condividere i nostri valori di libertà. Senza eccezioni.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.