Cinghiali uccisi. Brambilla, la ferocia dell’uomo contro creature indifese

AgenPress – “La ferocia dell’uomo diventa ancora più grande quando se la può prendere con piccole ed indifese creature. Cosi diventa ancora più vigliacco, cattivo e senza un briciolo di pietà. E se poi questo genere di uomo ha un’arma tra le mani – sia un fucile, sia un cappello da sceriffo, sia un ruolo di potere – esercita questa forza con incredibile arroganza e meschinità.. Purtroppo io non sono al governo né in maggioranza del parlamento..non sono né sindaco né governatore..

Ma io non mi fermo. Purtroppo oggi non sono al governo e non sono in maggioranza.. non sono sindaco né governatore.. e quindi é tutto più difficile .. Ma non importa. Farò tutto quanto possibile per difendervi.. poveri perseguitati, meravigliosi cinghiali”.

Così Michela Brambilla sulla sua pagina Facebook.