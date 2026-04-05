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Uno studio ha rilevato cocaina e caffeina negli squali delle Bahamas

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Secondo ScienceDirect, sostanze come la cocaina e gli antidolorifici, noti anche come contaminanti emergenti, vengono rilevati negli ambienti marini, soprattutto nelle aree a vocazione turistica

AgenPress. Uno studio  effettuato da ScienceDirect, rivela che gli squali delle Bahamas sono risultati positivi alla cocaina, alla caffeina e ad altre sostanze.

Sono stati analizzati 82 squali e in 23 di essi è stata rilevata la presenza di quattro sostanze chimiche nocive: paracetamolo, diclofenac, cocaina e caffeina.

Per lo studio sono state catturate cinque specie di squali, tra cui lo squalo limone, lo squalo nutrice atlantico, lo squalo pinna nera, lo squalo di barriera caraibico e lo squalo tigre.

Sebbene non sia la prima volta che la cocaina viene rilevata negli squali (nel 2024, più di 10 squali nelle acque al largo delle coste del Brasile sono risultati positivi alla cocaina), questo è stato “il primo caso di rilevamento di caffeina e paracetamolo in qualsiasi specie di squalo a livello mondiale, e il primo caso di diclofenac e cocaina in squali provenienti dalle Bahamas, un ambiente comunemente descritto come incontaminato”, afferma lo studio.

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