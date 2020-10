Irlanda. Timore per il delfino Fungie, è scomparso da alcuni giorni

AgenPress – L’allarme è stato lanciato giovedì scorso da Jeannine Masset e Rudi Schamhart, ‘fungie-watchers’ dal 1991: “Inutile dire che abbiamo il cuore spezzato e siamo esausti perché non abbiamo dormito per quattro giorni”, hanno scritto sulla loro pagina Facebook “Fungie Forever”.

In un primo momento l’allarme era stato accolto con scetticismo e qualche critica ma ora a Dingle sono tutti preoccupati e le barche dei Dolphin Tour e dei pescatori sono uscite alla ricerca del popolare delfino scomparso ormai da una settimana dalle acque del porto. In molti sperano che un cambiamento del vento a sud-ovest possa far rientrare il tursiope verso la costa.

L’ultima foto di Fungie risale a sabato 10 ottobre e una al giorno prima che lo ritrae mentre prende una scorciatoia vicino alle scogliere. Jeannine e Rudy hanno anche detto che quando l’avevano avvistato il 7 ottobre sembrava stanco. “Era molto chiaro nelle ultime settimane che Fungie era stanco e tutto il suo comportamento lo dimostrava.” Una impressione che ha suscitato timori per la sorte del delfino che da quasi 40 anni ormai frequenta quel braccio di mare irlandese.

Jimmy Flannery della Dingle Seafari Tours, ha dichiarato che questa “è l’assenza più lunga nei suoi 33 anni di escursioni turistiche per avvistare Fungie” e pensa che un fattore sia il “vento dell’est” che lo fiacca e forse lo ha spinto a cercare cibo a largo, fuori dal porto, più a lungo del solito.

Un certo numero di barche locali uscite a perlustrare la baia in cerca di segni della presenza del delfino avrebbe confermato qualche rassicurante avvistamento. Paul Hand, un pescatore che dice di averlo visto, ha detto di essere sicurissimo che si trattasse di Fungie: “Sono sicuro al mille per cento che fosse Fungie. Lo conosco da 40 anni. Era sicuramente lui. Ha nuotato accanto alla mia barca per un po’ di tempo mentre mi dirigevo verso la baia”, ha riferito Hand a RTÉ News e ha aggiunto che di recente sono stati avvistati alcuni delfini più giovani e che Fungie potrebbe averli seguiti in mare in cerca di cibo e compagnia.

Fungie è stato visto per la prima volta nel porto di Dingle nel 1983 e da allora continua a cercare il contatto con gli umani accodandosi alle barche di pescatori e escursionisti tanto da diventare la più importante attrazione turistica locale. Si stima che i tursiopi come Fungie abbiano una durata media di vita compresa tra gli 8 e i 17 anni ma c’è almeno un caso noto di tursiope è vissuto per circa 67 anni. Fungie sarebbe dunque un esemplare adulto pressoché unico ormai avanti con l’età.