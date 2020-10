Manovra: Carfagna, taglio Irpef favorisca ceto medio

AgenPress. “La riforma dell’Irpef deve essere una rivoluzione. Se Gualtieri annuncia di avere a disposizione 8 miliardi per cambiare le aliquote, noi auspichiamo che l’intervento sia rivolto in primo luogo ad abbattere quella al 38%, che oggi rappresenta una stangata insostenibile per il ceto medio e medio-basso”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Abbassare le tasse a chi produce – quadri, commercianti e professionisti, molti dei quali pesantemente colpiti dalla pandemia – significa promuovere il consumo e la creazione di nuovo lavoro e opportunità per tutti. Ed è anche un incentivo al lavoro femminile: quante donne scelgono di rinunciare al lavoro e dedicarsi solo alla famiglia di fronte alla prospettiva delle troppe tasse che sono costrette a pagare? È tempo di pensare a loro”, conclude la presidente di ‘Voce libera’.