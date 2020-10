Usa 2020. Trump, con me no dipendenza dalla Cina. NYT rivela: ha un conto cinese

AgenPress – Donald Trump minaccia di postare la sua intervista con 60 Minutes prima che vada in onda. “Sono lieto di informarvi che sto considerando di postare la mia intervista con Leslie Stahl prima che vada in onda! Sarà fatto per dimostrarvi la falsa e faziosa intervista. Tutti dovrebbero paragonare questa intrusione elettorale con le recenti interviste di Sleepy Joe Biden”, twitta il presiedente americano.

“Un voto per me è un voto per il sogno americano”, ha aggiunto assicurando che “nei prossimi quattro anni” trasformerà l’America in un gigante della manifattura in modo che non sia più dipendente dalla Cina, dove secondo il New York Times, Trump ha conti correnti in tre paesi stranieri: oltre alla Gran Bretagna e all’Irlanda, c’è anche la Cina. Il conto cinese è controllato dalla Trump International Hotels Management Llc, che fra il 2013 e il 2015 ha pagato 188.561 dollari in Cina. La rivelazione arriva mentre il presidente Usa cerca di dipingere Joe Biden come “debole” nei confronti di Pechino.

“Questa è un’elezione fra la super ripresa economica di Trump e la depressione di Biden”, dice Trump. “Da Joe Biden c’è stato un tradimento dietro l’altro” ne confronti dell’America. Lo afferma Donald Trump citando tutte le leggi e le misure approvate dal candidato democratico alla Casa Bianca durante la sua carriera politica. Biden vuole “eliminare i confini americani, come si può avere un Paese senza confini?”, aggiunge il presidente Usa prevedendo una sua vittoria. “Vinceremo”, dice ai suoi fan in Pennsylvania.