Gay: Rotondi, il Papa li riconosce. A me e Brunetta la segreteria di stato vaticana chiese dimissioni dal Governo

AgenPress. Il Santo Padre riconosce la valida delle unioni civili per le persone omosessuali. Sono lontanissimi i tempi in cui la segreteria di stato vaticana chiese le dimissioni mie e di Brunetta dal governo per avere aperto sul tema.

E’ quanto afferma l’On. Gianfranco Rotondi sull’apertura del Papa alle unioni civili per i gay.

“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo – ha dichiarato Papa Bergoglio –”.