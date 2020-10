Renzi: “Chiederò a tutti gli amministratori di Italia Viva di chiedere di dedicare almeno il nome di una via al professor Samuel Paty”

AgenPress. Mi sembra sbagliata la scarsa attenzione data da molti media europei, anche italiani, all’omicidio del professor Samuel Paty cui il Presidente Macron ha dedicato ieri parole toccanti.

Pochi parlano di questo insegnante decapitato da un estremista islamico che ha goduto di una rete di complicità vergognosa.

Chiederò a tutti gli amministratori di Italia viva di chiedere di dedicare almeno il nome di una via al professor Samuel Paty perché il suo nome risuoni per sempre. E sul suo sacrificio non cali il silenzio. Loro lo hanno ucciso, noi non lo dimenticheremo. E li sconfiggeremo ovunque.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi (Italia Viva).