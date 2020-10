Coronavirus: Emiliano, firma Ordinanza della Regione Puglia

AgenPress. Per far fronte all’emergenza pandemia nella regione Puglia da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre sono sospese le attività didattiche in presenza in tutte le scuole secondarie per il triennio di secondo grado.

L’ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano, prevede così ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19‘.

“Dopo lunghe consultazioni con tutto il sistema della scuola e dei sindacati – afferma Emiliano – abbiamo deciso di dare al Tavolo un termine sino al 13 novembre per disallineare gli orari di ingresso e uscita nelle scuole, passaggio necessario per riorganizzare il trasporto con i vettori e risolvere la questione delle linee sovraccariche”.

“E’ fortemente raccomandato – si legge nell’ordinanza – ai datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione del personale sanitario e socio sanitario e del personale impegnato in attivita’ connesse all’emergenza o in servizi pubblici essenziali, utilizzare o incrementare il lavoro agile e differenziare l’orario di servizio del personale in presenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e con particolare attenzione ai lavoratori che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro”.