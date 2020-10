Welfare territoriale. UGL: “Subito interventi concreti per sostenere le famiglie e decongestionare le strutture sanitarie”

AgenPress. “Sia durante che dopo l’emergenza, occorre puntare sul welfare territoriale. Diventa cruciale, infatti, il rafforzamento dei servizi sociali territoriali al fine di intercettare i bisogni e decongestionare i servizi sanitari che sono fortemente provati in questo momento, basti pensare ai pronto soccorso in tilt.”

Lo hanno dichiarato Ornella Petillo, Segretario Confederale UGL, e Giovanni Scacciavillani, responsabile Ufficio politiche della disabilità, in occasione della riunione della Rete Protezione ed Inclusione Sociale con il Ministero del lavoro. “Bisogna porre molta attenzione sul monitoraggio e controllo della spesa sociale territoriale ben consapevoli che da anni l’UGL denuncia una forte disomogeneità su tutto il territorio nazionale con la presenza di zone completamente carenti di servizi sociali territoriali. In tale contesto, purtroppo, i bisogni delle persone finiscono per essere scaricati soltanto sulle spalle delle famiglie senza un supporto e un aiuto.

Anziani lasciati soli, disabili senza servizi di supporto, famiglie che non trovano un orientamento capace di sostenere i momenti di criticità. Il paradosso è che nei territori più critici si registra da anni il parziale e spesso anche il mancato utilizzo dei fondi messi a disposizione dai piani nazionali per le politiche sociali, per la povertà e per la non autosufficienza. Una vera sciagura se si considera che questi fondi sono comunque sottodimensionati rispetto alla popolazione e alle somme stanziate dagli altri paesi europei. L’UGL chiede il rafforzamento dei poteri sostitutivi delle Regioni nella prospettiva di implementare le funzioni del sistema integrato locale di interventi e servizi sociali.

Chiede inoltre il potenziamento dei servizi e della governance territoriale come sistema strutturato di livello essenziale di prestazione sociale. Parliamo di risorse ma prima risolviamo il problema della gestione delle stesse altrimenti raccogliamo acqua in un catino bucato.