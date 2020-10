Portas (Moderati): Conte mantenga impegni presi con i lavoratori della WHIRLPOOL di Napoli

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mantenga gli impegni presi con i lavoratori della Whirlpool di Napoli che il 30 ottobre chiuderà i battenti.

I lavoratori chiedono la convocazione di un incontro ad horas con il Governo per sbloccare una questione che va avanti da 18 mesi, lo dicono in una nota congiunta il leader dei Moderati On. Portas, il Segretario Regionale in Campania Varriale e il Consigliere Regionale On. Di Fenza i quali aggiungono:

“Non si può aspettare più” – i lavoratori sono allo stremo, bisogna passare ai fatti e dimostrare di avere la volontà di difendere il Lavoro in Italia.”