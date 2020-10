Nizza, Baldassarre (Lega), fallimento politiche buoniste del Governo, Lamorgese assuma sue responsabilità

AgenPress. “A quanto pare, l’attentatore di Nizza, che ha accoltellato e ucciso tre persone nella chiesa di Notre Dame, fra le cui vittime c’è una donna madre di tre figli, è un tunisino sbarcato a luglio in Europa attraverso Lampedusa. Questo assassino sarebbe stato identificato e quindi rilasciato dalle autorità italiane di Bari con un foglio di via che, ovviamente, non è stato rispettato.

Questi sono i risultati delle politiche buoniste del governo e della Lamorgese, che da un lato disapplica e sconvolge i decreti sicurezza del Ministro Salvini, dall’altro non fa nulla per riaccompagnare a casa coloro che non avrebbero diritto a stare sul territorio italiano.

Il Ministro deve prendersi le proprie responsabilità e rassegnare le dimissioni immediatamente. Se Conte e i suoi colleghi del Governo non sono in grado di garantire sicurezza ai cittadini, allora che lascino spazio a chi saprà farlo meglio di loro”.

Sono le parole di Simona Baldassarre, Eurodeputato della Lega.