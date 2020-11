Fiammetta Modena (FI): “Esame avvocati, si va verso una proroga? CNF chiede di rinviare la prova ma sorprendere il silenzio di Bonafede”

AgenPress. “Vista l’attuale situazione epidemiologica si richiede, nel caso non sia possibile garantire in assoluta sicurezza il colloquio orale in presenza, una proroga del termine previsto dal decreto Rilancio per autorizzare lo svolgimento a distanza di tutte le prove orali dell’esame da avvocato, includendo anche quelle calendarizzate dopo il 30 settembre 2020”.

È la richiesta che il Consiglio nazionale forense avanza a via Arenula in merito agli orali dell’esame di abilitazione alla professione forense, bandito con decreto del ministero della Giustizia a giugno 2019, e ancora non sostenuti.

Il Cnf è intervenuto a tutela del diritto alla salute. Il Ministro Bonafede ha avuto il tempo per riflettere oltre un mese anche Aiga ha chiesto a Bonafede di garantire lo svolgimento delle prove scritte esame 2020 in ogni Foro, anziché in ogni sede di CdA, per evitare assembramenti. Molte le proposte quindi sul tavolo e ragionevoli. Che fa il Ministro?

Così una nota della Senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia“.