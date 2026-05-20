Trump: “I negoziati con l’Iran sono nelle fasi finali. Possibili attacchi in caso di fallimento dell’accordo”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l’Iran sono “nelle fasi finali”, avvertendo al contempo di ulteriori attacchi a meno che Teheran non accetti un accordo di pace.

A sei settimane dalla sospensione dell’Operazione Epic Fury da parte di Trump per un cessate il fuoco, i colloqui per porre fine alla guerra hanno fatto pochi progressi. Questa settimana Trump ha dichiarato di essere stato sul punto di ordinare ulteriori attacchi, ma di aver desistito per dare tempo ai negoziati.