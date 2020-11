Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Rinforzare i valori giudaico cristiani del Continente”

AgenPress. I fatti di sangue di Vienna e prima ancora Parigi sono figli della stessa mano, il terrorismo islamico. Non ha senso bollare come terroristi tutti i fedeli dell’ islam, ma è sicuro che questi atti di terrore hanno matrice di odio e fanatismo religioso.

L’ Europa ha il dovere oggi più che mai, se vuole resistere, di rinforzare i valori giudaico cristiani come ben aveva detto Giovanni Paolo II. Solo in questo modo, proseguendo sulla via del dialogo, il Continente potrà rispondere pacificamente, ma fermamente agli efferati atti di terrore islamico. Il dialogo interreligioso, ormai irrinunciabile, non significa resa e tanto meno monologo e va perseguito nella verità riconoscendo quanto non va o ha bisogno di revisione nelle altrui posizioni.

I cristiani hanno il dovere di svegliarsi dal torpore”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.