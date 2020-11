Dpcm, Fapi: “Commercianti ed artigiani in confusione, chiarire aree di rischio”

AgenPress. “Siamo preoccupati per l’approssimazione con cui il Governo sta gestendo il lockdown che dovrebbe entrare in vigore da domani con il nuovo Dpcm. Ci sono imprenditori che si stanno rivolgendo alle nostre strutture sul territorio per sapere in quale fascia di rischio è stata collocata la regione in cui esercitano la loro l’attività.

Insomma, alcuni titolari di attività commerciali ed artigianali non hanno compreso ancora se domani possono continuare a lavorare o devono restare chiusi. Chiediamo al Governo di spiegare con chiarezza i provvedimenti assunti in queste ore. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori non possono continuare a subire oltre ai danni economici anche le incapacità politiche. Urge chiarire le aree di rischio”.

Così in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.