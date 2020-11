Veneto. Zaia vuole reclutare i veterinari per fare i tamponi. “Sanno come è fatto il corpo umano”

AgenPress – Per il governatore del Veneto anche i veterinari potrebbero fare i tamponi rapidi. L’impiego dei medici veterinari nell’esecuzione dei tamponi infatti permetterebbe di gestire quotidianamente molti più pazienti e quindi porterebbe ad avere un tracciamento delle infezioni più capillare.

“L’uomo è un mammifero. Tutti i mammiferi hanno sette vertebre cervicali. Tutti i mammiferi sono catalogati in questa categoria perché allattano il nascituro […] e a livello di mammiferi i veterinari sono degli esperti. Noi siamo un animale, un mammifero. Non c’è nulla di trascendentale nel pensare di fare un percorso assieme ai veterinari. […] Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare tamponi. I veterinari sanno benissimo come è fatto il corpo umano perché conoscono benissimo l’anatomia. Fanno due esami di anatomia. Conoscono la fisiologia, fanno l’esame di fisiologia.”.

Zaia ha infatti annunciato di aver dato la disposizione alla dottoressa Francesca Russo, della direzione prevenzione della Regione Veneto di convocare i rappresentanti degli oltre 2.400 zooiatri della regione per chiedere loro, su base volontaria, di dare la propria disponibilità per effettuare i test.