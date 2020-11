Ippolito (Spallanzani), faremo i conti con il coronavirus almeno per tutto il 2021

AgenPress – Secondo Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, nonché componente del comitato tecnico scientifico (Cts), faremo i conti con il coronavirus “almeno per tutto il 2021. Le misure messe in campo sono le uniche armi che abbiamo per contenerla. Ma vanno applicate bene e serve la collaborazione di tutti”.

Lo spiega in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando come contro questo virus “test, tracciamento, isolamento sono le uniche contromisure ma se il numero dei casi sale oltre un certo livello il sistema di tracciamento salta e allora occorrono azioni di mitigazione e contenimento aggressive come quelle che abbiamo messo in campo”.

“L’obiettivo è semplice, ridurre la circolazione del virus” e fare in modo “che il sistema sanitario riesca a reggere la pressione dei ricoveri e rispondere al fabbisogno di letti in terapia intensiva. Se non si riesce a stabilizzare il trend dei contagi qualunque sforzo sarà inutile”.

Si sarebbe potuto fare di più? Possibile” ma “la situazione attuale non è solo dell’Italia, è uno scenario comune. Tutta Europa è zona rossa”.

I primi vaccini e cure più efficaci di quelle attuali, “soprattutto gli anticorpi monoclonali, potrebbero essere disponibili tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Poi bisognerà distribuirli e renderli accessibili a tutta la popolazione mondiale. Un compito organizzativo e logistico che non può essere realizzato in poche settimane”.