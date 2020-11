Enac richiama le compagnie aeree al rispetto dei diritti dei passeggeri

AgenPress. L’Enac ha inviato una lettera alle compagnie aeree in merito al rispetto dei diritti dei passeggeri che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati, a causa del nuovo DPCM del 3 novembre u.s., ricordando che hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri.

” Basta con i richiami e la moral suasion! Abbiamo deciso di presentare un esposto all’Antitrust contro Ryanair per inosservanza degli impegni appena assunti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Servono pesanti sanzioni! Anche l’azione dell’Antitrust, che ha appena graziato le compagnie aeree in data 23 ottobre, non adottando alcuna misura cautelare, ritenendo sufficienti i loro impegni, si è evidentemente dimostrata un vero fallimento. E’ di tutta evidenza che le compagnie se ne sono bellemente fregate, visto che stamane i nostri sportelli sono stati tempestatati da segnalazioni degli utenti contro Ryanair. Le compagnie non possono farsi scudo della crisi, per avere sconti sulle sanzioni, visto che continuano imperterrite a fare i loro comodi, calpestando i diritti dei consumatori e violando la normativa europea, il Reg. (CE) n. 261/2004” conclude Dona.