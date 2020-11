Dpcm, Faq: risposte Governo creano confusione e possono indurre i cittadini a violare regole anti-covid

AgenPress. Le FAQ sulla misure restrittive adottate dal Dpcm e pubblicate sul sito del Governo rischiano, in alcuni punti, di generare confusione tra i cittadini o addirittura di aprire la strada a violazioni delle disposizioni anti-Covid.

Lo afferma il Codacons, che chiama in causa l’eccessiva genericità di alcuni concetti ribaditi all’interno delle Faq.

“Il Governo spiega ad esempio che si può uscire con il proprio cane per le esigenze fisiologiche dell’animale, senza alcun limite di orario, in tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde), ma questo rischia di giustificare le violazioni del coprifuoco – spiega il presidente Carlo Rienzi – Basterà infatti portare il proprio cane con se per giustificare qualsiasi uscita anche negli orari di divieto ed evitare sanzioni. Allo stesso modo si può uscire anche nelle zone rosse per portare i figli dai nonni, e vorremmo capire come faranno le forze dell’ordine a controllare l’effettiva destinazione degli spostamenti in caso di controllo sugli automobilisti”.

“Il concetto di estrema necessità più volte riportate nelle Faq del Governo appare inoltre troppo generico, e si presta ad interpretazioni e a possibili ricorsi in caso di multe da parte delle forze dell’ordine” – conclude Rienzi.