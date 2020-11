Gianfranco Rotondi (FI): “Berlusconi unico statista rimasto in circolazione”

AgenPress. “L’intervista odierna di Silvio Berlusconi rilasciata al quotidiano “Il Messaggero” mostra la differenza tra la politica politicante e il linguaggio del solo statista rimasto in circolazione.

Silvio Berlusconi rilancia lo sforzo unitario per salvare gli italiani, e lo sottrae al mercato dei governi di unità nazionale; tratteggia l’alleanza storica e strategica del nostro rapporto con gli Stati Uniti, e apre subito il doveroso dialogo con il neo presidente Joe Biden dichiarando che gli Stati Uniti per noi sono un grande alleato strategico, con il quale condividiamo valori e interessi. La vicinanza e la gratitudine verso l’America, da sempre garante della libertà nel mondo, non verranno mai meno”.

E’ quanto dichiara l’On. Gianfranco Rotondi presidente della fondazione Dc e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.