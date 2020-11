Maria Luisa Pellizzari nominata Vice capo della Polizia. Prima donna a ricoprire il prestigioso incarico

AgenPress – Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, la nomina a Prefetto del dirigente generale di pubblica sicurezza dott.ssa Maria Luisa PELLIZZARI, destinata a svolgere le funzioni di Vice direttore generale della Pubblica sicurezza. Prima donna a ricoprire il prestigioso incarico.

Per la prima volta nella sua storia, la Polizia ha un vice capo donna. Pellizzari è stata anche la prima donna a dirigere il Servizio centrale operativo, l’eccellenza investigativa del Corpo, e attualmente era alla guida degli istituti di istruzione.

Da 35 anni in Polizia, buona parte dei quali dedicati a combattere la criminalità organizzata. Padovana, 61 anni e una laurea in giurisprudenza, il prefetto Pellizzari entra nella Polizia nel 1985 vincendo il concorso per vice commissario, grazie alla legge 121 di quattro anni prima che ha smilitarizzato e consentendo alle donne di accedervi. Il suo primo incarico operativo è a Roma, due anni dopo, come dirigente della sezione criminalità extracomunitaria della squadra mobile di Roma.

Dopo 3 anni alla direzione della Criminalpol del Lazio, nel 1992, l’anno delle stragi di Falcone e Borsellino, Maria Luisa Pellizzari passa alla Dia, dirigente della sezione investigativa del Centro di Roma. Ci rimane 9 anni e poi rientra in Polizia, come direttore della seconda divisione del Servizio centrale operativo. Dello Sco sarà prima vice direttore e poi – dopo un periodo passato a dirigere le specialità della Polizia – dalla Postale alla Stradale fino ai reparti speciali – nel 2012, direttore. Anni in cui arresta, assieme agli altri investigatori, gli esecutori della strage di Capaci e Luca Bagarella e conduce diverse indagini su droga e riciclaggio, come quella de 2004 che consente di sgominare un’organizzazione russa. Nel 2012, da capo dello Sco, coordina le indagini che portano alla liberazione dell’imprenditore edile Andrea Calevo, sequestrato e tenuto incatenato per 15 giorni una una scantinato.

La Pellizzari lascia il settore operativo nel 2013, quando diventa vice direttore della Scuola superiore di Polizia. L’incarico successivo è la direzione dell’ispettorato di Ps al Senato e l’ultimo, quello rivestivo fino a ieri, la direzione centrale di tutti gli istituti di istruzione.