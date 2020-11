Terrorismo islamista, Procaccini: “La sinistra impedisce ogni confronto per non parlare di ghetti e immigrazione clandestina”

AgenPress. “La sinistra continua a impedire in tutti i modi il dibattito sull’estremismo islamista e gli attacchi terroristici in Europa, per evitare di confrontarsi sull’immigrazione clandestina, ma anche sul cedimento culturale e religioso europeo che sta creando pericolosi ghetti in tutte le grandi città. I gruppi socialisti, liberali, verdi e sinistra estrema, immobili contro la deriva islamista, hanno evitato che all’ordine del giorno della prossima Commissione Libe, cui competono anche i temi sulla immigrazione, fosse inserito il dibattito da me proposto sui recenti attacchi terroristici in Francia e Austria.

Chiederemo di mettere ai voti questa decisione, perché pretendiamo che i gruppi contrari ad una discussione su questo tema rendano conto pubblicamente del loro dissenso su una questione di assoluta priorità”.

E’ quanto afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, coordinatore del gruppo dei Conservatori nella Commissione Libe.

“Noi dell’ECR, insieme ad alcuni colleghi del Ppe e del gruppo ID abbiamo chiesto al presidente della commissione Libe di programmare questo dibattito perché la nostra priorità è quella di affrontare una questione che riteniamo cruciale. Attraverso l’immigrazione clandestina e la radicalizzazione dell’islamismo estremo in Europea, si sta consumando sotto i nostri occhi un vero e proprio attacco alla civiltà e ai valori del nostro continente.

Ancora una volta i gruppi di sinistra hanno dimostrato di anteporre l’ideologia alla concretezza. La loro priorità è che si eviti di fare accenno al terrorismo islamico in Europa, figlio dell’immigrazione incontrollata e dei ghetti creati nelle grandi città”, conclude Procaccini.