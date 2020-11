Covid. Oltre 50mln di casi nel mondo. 1.251.980 decessi

AgenPress – La pandemia infrange un’altra barriera: in tutto il mondo sono stati superati i 50 milioni di contagi da Covid. Lo riporta l’Afp, nel suo consueto aggiornamento basato sui dati provenienti dai servizi sanitari.

I decessi sono 1.251.980. L’aumento del numero di casi rilevati è solo in parte spiegato dall’aumento del numero di test effettuati. E molti paesi, in particolare in Europa e Stati Uniti, stanno affrontando una nuova grande ondata. L’Europa, con 12.6 milioni di casi confermati (per oltre 305.000 decessi), è la regione più colpita al mondo, davanti all’America Latina e ai Caraibi (11.6 milioni di casi, 411.000 decessi) e Asia (11 milioni di casi, quasi 177.000 morti).