Imprese, Nappi (Lega) “Governo promuove concorrenza sleale”

AgenPress. “In Campania in 60mila hanno già perso il posto di lavoro e con i centri commerciali chiusi, altri migliaia sono a rischio. Non solo. Mentre i negozi di abbigliamento, elettronica, articoli per la casa, cartolerie e librerie sono chiusi nelle zone rosse e nei centri commerciali il fine settimana, questa stessa merce continua ad essere venduta nei supermercati, nonostante il dpcm.

Il governo promuove un regime di concorrenza sleale che favorisce le grandi multinazionali straniere a scapito dei nostri commercianti e imprenditori italiani. Ci auguriamo allora che i controlli preposti non si concentrino solo su distanze da rispettare o sull’uso di mascherine, ma anche sul rispetto delle disposizioni di vendita indicate nel decreto ministeriale. Non è possibile che i grandi continuino a fare i furbi, mentre i piccoli negozianti rispettano le regole pagando un prezzo altissimo”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.