Coronavirus. In Molise indige contagio 1,88. Forti criticità dei servizi territoriali

AgenPress – In Molise l’indice di contagio Rt nella settimana compresa tra il 26 ottobre e il primo novembre è di 1.88. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato al 7 novembre.

La situazione descritta dalla Cabina di regia del ministero della Salute, aggiornata a ieri 9 novembre, evidenzia “forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni/PA”.

“Si conferma che l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento sull’intero territorio nazionale. La maggior parte del territorio è compatibile con uno scenario di tipo 3, ma il numero di Regioni/PA in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 è in aumento. Si conferma pertanto una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con criticità in numerose Regioni/PA italiane”.