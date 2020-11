Imprese, Fapi: “Un reddito da partita Iva per 18 mesi”

AgenPress. “Un ‘reddito da partita iva’ per 18 mesi. E’ la proposta che avanziamo al Governo su cui siamo pronti a confrontarci con altre organizzazioni datoriali. Basta bonus e ristori, è necessario garantire un mensile ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, ma anche ai liberi professionisti.

Potrebbe essere questa la soluzione possibile per affrontare i prossimi mesi, in cui si inasprirà ulteriormente la portata della crisi economica anche per i nuovi lockdown e per l’effetto la riduzione dei consumi”.

Così il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Le piccole partite iva sono i nuovi poveri italiani, – aggiunge Sciotto – in molti casi non riescono a coprire né i costi di gestione delle loro attività né a garantire la sussistenza delle loro famiglie. Si trovano davvero in una condizione di emergenza, in particolare in alcune realtà delle aree interne del Mezzogiorno.

Alle forze politiche e all’Esecutivo Conte lanciamo un accorato appello a non desertificare il tessuto economico e produttivo italiano che è composto da piccole imprese”, conclude Sciotto.