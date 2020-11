Mollicone (FdI): “Plauso a Perfect Storm, contrastare pirateria editoriale e audiovisiva”

AgenPress. “La pirateria, sia editoriale che audiovisiva, è un rischio economico rilevante per le imprese. I nostri complimenti per l’operazione antipirateria “Perfect storm” effettuata dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche insieme al personale del Servizio di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato, su mandato della dalla procura di Napoli – afferma il responsabile Innovazione di FDI, deputato Federico Mollicone –

La pirateria audiovisiva ed editoriale causa ogni anno agli editori e ai produttori di contenuti danni enormi, con ricadute sull’economia nazionale e sull’occupazione di migliaia di lavoratori.

Già Fratelli d’Italia, infatti, ha presentato una proposta di legge, anche a mia firma, per il contrasto alla pirateria, che auspichiamo possa presto iniziare il proprio percorso di approvazione in parlamento. Già al Dl Rilancio presentammo un emendamento, approvato, per migliorare la norma di contrasto ai fenomeni di pirateria online.”