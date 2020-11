Usa. Trump furioso per tempestica annuncio vaccino. “Vinceremo”, “We will win”

AgenPress – Secondo indiscrezioni riportate dal Washington Post, il presidente Usa ha criticato aspramente la tempistica dell’annuncio arrivato dopo le elezioni dimostrando che il “deep state” dei medici ha deliberatamente cercato di sabotare le sue prospettive elettorali. Poche ore dopo l’annuncio di Pfizer lunedì, Trump avrebbe chiesto al ministro della sanità Alex Azar di far luce sulla questione.

“Vinceremo”, “We will win” in lettere tutte maiuscole, twitta Trump allegando al suo cinguettio un video dei suoi fan. Secondo indiscrezioni, il presidente si è riunito nelle ultime ore con i suoi collaboratori per definire la strada andando avanti. Trump non ha ancora concesso la vittoria.