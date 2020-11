M5S, Roberto Fico: “Gli Stati generali sono una prova di maturità per una forza politica”

Sono il momento – definito da regole condivise e accettate da tutti – per volare alto, per confrontarsi con consapevolezza e responsabilità, e non per fare prove muscolari. Il lavoro che si è svolto nelle assemblee territoriali va valorizzato in queste due giornate. Impegniamoci seriamente su questo.

E’ quanto dichiara sulla sua pagina Fb Roberto Fico.