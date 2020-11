AgenPress. In Italia, nelle ultime 24 ore, si registrano 33.979 nuovi contagi (ieri 37.255). I tamponi effettuati sono stati 195.275.

I decessi sono sati 546 (ieri 544). Totale dei morti 45.229.

In Lombardia si registrano 8.060 nuovi contagi, in Campania 3.771, in Piemonte 3.682.

E’ quanto diramato dal bollettino del Ministero della Salute.