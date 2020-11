AgenPress – Joe Biden “ha vinto solo agli occhi dei media fake news. Io non concedo nulla!. Abbiamo una lunga strada da fare. Sono state elezioni truccate!”: lo twitta Donald Trump, assicurando “vinceremo”. Con questo tweet, secondo i media Usa, Trump si è affrettato a correggere il precedente in cui sembrava aver ammesso la vittoria di Joe Biden, pur non nominandolo. “Ha vinto perché le elezioni sono state truccate”.