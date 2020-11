AgenPress. Si sono chiuse le giornate che News Reminder in collaborazione con il Parlamento Europeo – Ufficio Italia hanno inteso organizzare per assegnare il “Premio Internazionale Buone Pratiche Informazione – Cultura – Economia 2020″.

Proprio per il difficile momento che il Paese sta attraversando, si è voluto segnalare all’opinione pubblica una serie di persone che si sono distinte per il loro lavoro

al fine di far emergere le iniziative più lodevoli, le esperienze guida, le “buone pratiche”, anche comportamentali, di professionisti, imprenditori, lavoratori rappresentanti delle realtà civili, e in generale di tutti coloro la cui esperienza ha effetti sulla nostra società interconnessa .

Si tratta di imprenditori, professionisti, dirigenti pubblici, manager privati, giornalisti, artisti ed esponenti di vari settori economici e della cultura che hanno dato e continuano a dare il loro contributo per il bene del Paese.

Come? Compiendo fino in fondo il loro dovere, impegnandosi nella realtà quotidiana, forti della loro professionalità e di valori condivisi, che intendiamo non solo rappresentare ma anche divulgare, rilanciare e diffondere, in uno sforzo di rappresentanza di valori e contenuti profondi. Valori della persona che vanno a completare le competenze qualitative tecniche, economiche, produttive e che uniscono tutte le componenti sociali, al di là di opinioni o punti di vista necessariamente diversi nei vari settori di intervento.

In questo contesto, durante le giornate dedicate alle varie premiazioni, si sono avvicendati, dando il loro contributo e la loro testimonianza i vari esponenti del mondo economico e della cultura che hanno ricevuto il riconoscimento.

I Premiati sono, a titolo personale, membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico Autori dell’Abitare di Re Mind e daranno in questo ambito contributi di idee.

Il Premio Internazionale Buone Pratiche Informazione – Cultura – Economia è stato presentato all’interno di un think tank Re Mind che ha visto i saluti “dei padroni di casa” Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio Italia del Parlamento Europeo, da Paolo Crisafi, Presidente di Re Mind Filiera Immobiliare, e dalla Ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina, dalla Ministra per la PA Fabiana Dadone, dalla Sottosegretaria per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo Lorenza Bonaccorsi, dal Presidente della Commissione Beni Culturali e Istruzione Pubblica del Senato Riccardo Nencini e dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Moderatore della premiazione: Alessandro Galimberti, “Buona Pratica 2020 Sezione Giornali Economici e Normativi” e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Hanno commentato “il perché del premio”:



Massimo Santucci, direttore NewsReminder:

“in uno stato di emergenza come quello che stiamo vivendo non c’è un clima di festa nel consegnare dei riconoscimenti, ma sentiamo ancora di più la responsabilità di dare i premi a chi mette cuore e mente in quello che fa, essendo esempio anche per gli altri. Un panorama quello offerto dai premi per le Buone Pratiche 2020 che ha inteso presentare un’ Italia attiva, certo provata dal difficile momento attuale ma non ripiegata su stessa, anzi protesa a recuperare e ripartire, consapevole del patrimonio di persone, organismi, istituzioni e dei valori della nostra storia e della civile convivenza. Il successo dell’edizione del 2020 ci ha convinti a continuare ad individuare anche nei prossimi anni le migliori eccellenze nei campi dell’Informazione, della Cultura”.

Carlo Corazza, direttore dell’ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo:

“le buone pratiche a livello europeo sono la strada per rafforzare una comune strategia contro la pandemia e creare una base sinergica di iniziative tra gli stati membri capace di portare ad una graduale ripresa economica. Solo da questa unità di intenti si potrà uscire rafforzati dopo l’emergenza sanitaria che ha colpito profondamente tutti gli stati dell‘unione.

Buone pratiche sull’abitare che sono oggetto di approfondimenti tra Parlamento Europeo e Re Mind Immobiliare specie per quanto attiene i temi della rigenerazione urbana, della green economy, la messa in sicurezza dei territori e delle città e dei relativi immobili e impianti.

Più in generale, la collaborazione tra il Parlamento Europeo – Ufficio Italia e il nuovo progetto editoriale NewsReminder è volta a valorizzare, nel corso degli anni, le buone pratiche dei settori dell’informazione, della cultura e dell’economia, istituendo i Premi Buone Pratiche che sono stati valutati da una giuria multidisciplinare presieduta da Franco Mencarelli (Consigliere della Corte dei Conti a.r.) dove partecipa anche Paolo Crisafi, l’attivo presidente di Re Mind Filiera Immobiliare che è tra i principali fondatori delle best practices in Italia”.

I Premi Buone Pratiche 2020 deliberati dalla Giuria sono:

INFORMAZIONE

Agenzie di Stampa

Adnkronos – Cristina Carlin

Agenpress – Maria Conti

Agi – Paolo Borrometi (menzione speciale per il “Coraggio Delle Idee”)

Askanews – Paolo Mazzanti

Dire – Mirko Narducci

Giornali Economici e Normativi Carta Stampata

Italia Oggi – Marino Longoni

Il Sole 24 Ore – Paola Dezza

Milano Finanza – Teresa Campo

Tg – News Tv

TG LA 7- Andrea Pancani (Vice direttore e conduttore)

SKY TG 24 – Vittorio Eboli (Giornalista e conduttore)

TGCOM 24 e News Mediaset – Fabio Tricoli (Capo redattore News Mediaset Roma)

RAI TG3 – Tindara Caccetta (Giornalista e conduttrice)

RAI TG2 – Lisa Marzoli (Giornalista e conduttrice)

RAI TG1 – Economia – Michele Renzulli (Capo redattore)

Class CNBC – Adolfo Valente (Deputy Head of News)

RADIO

Radio Rai – Roberto Sergio (Direttore)

Radio Radicale – Michele Lembo (Giornalista e conduttore)

Radio Radio – Francesco Vergovich (Giornalista e conduttore)

OPINIONISTI

Gabriella Sassone (Giornalista)

STAMPA SPECIALISTICA

thebrief – Paola Pierotti (Giornalista)

Vita Mediterranea – Marina Ricci (Giornalista di Turismo – Wellness & Lifestyle)

ASSOCIAZIONI

Ania – Fabiola Paterniti (Responsabile comunicazione)

AGENZIE FISCALI

Demanio – Valentina Mazzenga (Responsabile comunicazione)

FEDERAZIONI

Febaf – Francesco Rizzuti (Responsabile comunicazione)

ORDINI PROFESSIONALI

Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia – Alessandro Galimberti

COMUNIZAZIONE STRATEGICA

Psicoterapeuta, Coach, Partner Re Mind Consulting- Ivano Cincinnato

Premio alla Carriera Informazione – Cultura Immobiliare a

Paola Lunghini

CULTURA – UNIVERSITA’

Università Bocconi – Magda Antonioli (Direttore Master “Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment”) – Milano

Università Lum – Antonello Garzoni (Rettore; segnalazione per il Master “Influencer Marketing and Social Media Management”) – Milano/Roma/Bari

Università La Sapienza – Caterina Botti (Cattedra di “Filosofia Morale”) – Roma

Università degli Studi di Teramo – Nicola Pisani (Cattedra di “Istituzione di Diritto e Procedura Penale”)

Università di Padova – Bruno Barel (Docente di Diritto dell’Unione Europea)

Università La Sapienza – Roma – Massimo Babudri (Direttore Area Gestione Edilizia)

Sapio – Accademia di Alta Formazione in People Management – Nicola Dario (Presidente del Comitato Scientifico)

CULTURA – TEATRI

Teatro Lirico di Cagliari – Nicola Colabianchi (Sovrintendente)

Teatro “Prati” – Roma – Fabio Gravina (Fondatore, attore e regista)

CULTURA – FESTIVAL

Spazio Musica Orvieto – Gabriella Ravazzi

CULTURA – CANTANTI

Soprano – Ekaterina Bakanova (menzione speciale per la “Cultura” )

Baritono – Carmelo Corrado Caruso

CULTURA – SCRITTORI

“La Bici della Felicità” – Ludovica Casellati

“Gli Uffici di Intelligence in Italia” – Fabrizio Locurcio

“Madri” – Myrta Merlino

“Per Sempre” – Lorenza Morello

“La Grande Balla” – Roberto Napoletano

“Il Mondo Senza Internet” – Antonio Pascotto

“La Paura degli Esami” – Massimo Ricciardi

“Milano Citta’ Aperta” – Roberto Sommella

CULTURA – AGENZIE LETTERARIE

Delia Cultura – Enzo D’Elia

CULTURA MANUALISTICA

Diritto di Impresa – Avv. Mirko Annibali

Territorio – Carlo Ragazzi

Protezione Civile – Fabrizio Cola

Cultura – Sezione Corsi Digitali

“Amarsi per Amare” – Giovanna De Maio (Psicoterapeuta – sessuologa)

Cultura – Sezione Documentari



Rai 5

7 Concerti in 7 giorni. Un ponte di musica e solidarietà tra Italia e Terra Santa

Francesca Chiala’ (Giornalista e conduttrice)



CULTURA – Autori Televisi e Cinematografici

Mike Barbone

Manuela Ferri

CULTURA – Musei

MAXXI – Museo delle Arti del XXI Secolo – Roma – Giovanna Melandri

TRIENNALE – Museo del Design Italiano Milano – Stefano Boeri

CULTURA – Curatori e Galleristi

Artesse Gallery – Simona Baldi

CULTURA & ECONOMIA

Uomo di Affari – Manfredi Lefebvre d’Ovidio

ECONOMIA – ASSOCIAZIONI

Anaci – Francesco Burrelli (Presidente)

Adepp – Alberto Oliveti (Presidente)

Aica – Maria Carmela Colaiacovo e Barbara Casillo (Vertici)

AssoAml – Valerio Vallefuoco (Vice Presidente)

Assoascensori – Angelo Fumagalli (Presidente)

Cncc – Marco De Vincenzi (Responsabile Finanza e Tesoreria)

Confimea Imprese – Roberto Nardella (Presidente)

Ferpi – Andrea Bagnolini (Vice Presidente)

Re Mind Filiera Immobiliare – Gbc Italia – Marco Mari (Consigliere Delegato alla Manifattura Immobiliare Re Mind e Presidente Gbc)

Rics Italia – Federica Di Piazza (Membra del Board)

ECONOMIA – CASSE DI PREVIDENZA

Cassa dei Geometri – Diego Buono (Presidente)

Cassa dei Commercialisti – Myriam Colosimo (Head of Real Estate Investments)

VIGILANZA

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – Maurizio Leo (Vicepresidente Cpga)

Banca di Italia – Giuseppe Sopranzetti (Direttore della sede di Milano)

Consob – Maria Antonietta Scopelliti (Segretario Generale)

Corte dei Conti – Franco Massi (Segretario Generale)

Ivass– Roberto Novelli (Responsabile Ufficio di Presidenza)

ECONOMIA – ORDINI PROFESSIONALI

Ordine degli Architetti – Fabrizio Pistolesi (Consigliere Segretario)

Consiglio Nazionale dei Geometri – Maurizio Savoncelli (Presidente)

Ordine degli Ingegneri di Roma – Carla Cappiello (Presidente)

ECONOMIA & CULTURA – FONDAZIONI

Fondazione Patrimonio Comune – Anci – Mario Occhiuto (Presidente)

Fondazione Dino e Ernesta Santarelli Onlus – Paola Santarelli (Presidente)

Fondazione Sorgente Group – Paola Mainetti (Vice Presidente)

ECONOMIA – MADE IN ITALY – MONDO

Forum dell’Export – Lorenzo Zurino (Presidente)

ECONOMIA-MADE IN ITALY-TRADIZIONE & SAPORI

Il Pastificio dei Profeti

ECONOMIA-ASSICURAZIONI-INVESTIMENTI

Gruppo Unipol /Urban Up – Massimiliano Morrone

ECONOMIA – TURISMO

Enit Giorgio Palmucci (Presidente)

INVESTITORI

Antirion Sgr – Ofer Arbib (Amministratore Delegato)

PROGETTISTI

Artelia Italia – Gabriele Scicolone (Amministratore Delegato)

ALBERGHI

Planetaria Hotels – Sofia Gioia Vedani (Amministratore Delegato)

Hotel de la Ville – Roma:

Proprietà: Reale Immobili – Alberto Ramella (Direttore Generale) e Livia Piperno (Responsabile Valorizzazione e Sviluppo del Patrimonio)

Gestione: Rocco Forte Hotels – Sir Rocco Forte (Presidente) e Davide Schiavon (Director of Finance)

ECONOMIA-TURISMO-EXTRA ALBERGHIERO

Efamoresca – Cagliari

ECONOMIA – EDILIZIA – MANIFATTURA IMMOBILIARE – SERVIZI RE

Re Max Italia – Dario Castiglia (Presidente)

Aertermica – Gianpaolo Chinosi (Titolare)

Paravia Elevators’Service – Vincenzo de Martino (Amministratore Delegato)

De Sanctis Costruzioni – Francesca De Sanctis (Amministratore Delegato)

Italpol – Antonio Del Greco (Security Manager)

K2 Real – Tania Garuti (Managing Partner)

I.SI. Engineenering – Maurizio Volpes (Amministratore Delegato).

ECONOMIA – ASSICURAZIONI E BANCHE

Ania – Maria Bianca Farina (Presidente) e Dario Focarelli (Direttore Generale)

Abi – Antonio Patuelli (Presidente) e Giovanni Sabatini (Direttore Generale)

ECONOMIA – RISPARMIO GESTITO- Area Fiscale – Previdenza e Antiriciclaggio

Assogestioni – Arianna Immacolato (Responsabile Area)

ECONOMIA – LEGALI DI IMPRESA E STUDI LEGALI

Prelios – Area Legal Affairs and Legal Network – Ginevra Roscioni (Direttore)

Studio Fieldfisher – Area Corporate e Compliance – Francesca Rosetti (Partner)

Studio Gambino – Area Civile e Commerciale – Marco Sonnino (Partner)

Economia – Legali Immobiliari Imprese Pubbliche

Invimit Sgr – Area Affari Legali e Societari – Valeria Mercatante (Responsabile)

ECONOMIA – FINANZA – PROGETTI INNOVATIVI GRUPPI PUBBLICI

Gruppo CDP – Sede Operativa – Via Alessandria – Roma – Michele Candeo (Direttore Immobiliare Tecnico)

Economia – Legali RISING STAR

Agedi Italia – Valeria Genesio (Presidente)

COSTRUZIONI – RISING STAR

Borio Mangiarotti – Regina De Albertis

ECONOMIA – GRANDE DISTRIBUZIONE

CRAI – Giangiacomo Idda (Presidente).

PREMIAZIONI 16 NOVEMBRE 2020

In data 16 novembre 2020 si è svolta la Cerimonia di Consegna dei Premi alla Carriera oltre che per alcune Eccellenze del mondo dell’Economia e della Cultura. Ha introdotto i lavori Carlo Corazza direttore dell’Ufficio Italia del Parlamento Europeo che si è soffermato sull’importanza delle buone pratiche nel periodo Covid 19 sia a livello internazionale sai in Italia.

Ha poi proseguito Paolo Crisafi, Presidente di Re Mind, che ha sottolineato la necessitá di coniugare sempre di piú la Cultura e l´Economia per rilanciare il Paese. Franco Mencarelli, Presidente della Giuria (Consigliere della Corte dei Conti) ha fatto presente come in un contesto di emergenza come l’attuale si è provveduto ad individuare da parte della giuria una serie di esempi virtuosi nei campi della Informazione, Cultura ed Economia per essere “fari” ed indicare la strada con le migliori Buone Pratiche.

La consegna delle premi è stata a cura di Alessandro Galimberti, Presidente dell´Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

BUONE Pratiche alla Carriera:

LAVORO

Tiziano Treu (Presidente del Cnel)

GIUSTIZIA

Sergio Santoro (Presidente aggiunto del Consiglio di Stato)

COACHING – TERAPIA BREVE – E INNOVAZIONE

Giorgio Nardone (Fondatore del CTS – Centro Terapia Strategica Breve di Arezzo)

CULTURA

Cesare Lanza (Giornalista, Scrittore, Autore Televisivo e Regista Cinematografico)

ARCHITETTURA E DESIGN

Michele De Lucchi (Fondatore Produzione Privata Architettura e Design di Michele De Lucchi)

SOLIDARIETA’- CULTURA – ECONOMIA

Stefano Balsamo (Presidente del Canova Club, Vice Presidente Esecutivo Diplomatia e Managing Director J.P. Morgan).

IMMOBILIARE

Infrastruttura Sportiva – Premio alla Carriera a Fabio Bandirali



Economia Immobiliare – Finanza e Gestione – Premio alla Carriera a Daniel Buaron

Economia Immobiliare – Gestione – Premio alla Carriera a Giovanni Camerani

Economia Immobiliare – Gestione – Premio alla Carriera a Luciano Caruso



Economia Immobiliare – Servizi – Premio alla Carriera a Leo Civelli



Economia Immobiliare – Gestione – Premio alla Carriera a Cesare Ferrero



Economia Immobiliare – Consulenti – Premio alla Carriera a Alberto Lunghini



Economia Immobiliare – Retail – Premio alla Carriera a Pietro Malaspina



Economia Immobiliare – Gestione – Premio alla Carriera a Nicola Migliore



Cultura Immobiliare – Premio alla Carriera a Gualtiero Tamburini



Economia Immobiliare – Consulenti – Premio alla Carriera a Giovanni Zavagli

Menzione speciale: Costruzioni – Rising Star Regina De Albertis

Economia – Legali Immobiliari Imprese Pubbliche

Invimit Sgr – Area Affari Legali e Societari – Valeria Mercatante (Responsabile)

ECONOMIA – FINANZA – PROGETTI INNOVATIVI GRUPPI PUBBLICI

Gruppo CDP – Sede Operativa – Via Alessandria – Roma – Michele Candeo (Direttore Immobiliare Tecnico)

Sono stati, infine, consegnati i seguenti Premi Buone Pratiche:

ECONOMIA – ASSICURAZIONI

Ania – Maria Bianca Farina (Presidente)

CULTURA & ECONOMIA

Uomo di Affari – Manfredi Lefebvre d’Ovidio

Agenzie di Stampa

Agi – Paolo Borrometi (menzione speciale per il “Coraggio Delle Idee”)

ECONOMIA – MADE IN ITALY – MONDO

Forum dell’Export – Lorenzo Zurino (Presidente)

ECONOMIA – GRANDE DISTRIBUZIONE

CRAI – Giangiacomo Idda (Presidente)

Cultura – Sezione Documentari

Rai 5

7 Concerti in 7 giorni. Un ponte di musica e solidarietà tra Italia e Terra Santa

Francesca Chiala’ (Giornalista e conduttrice)

CULTURA – Scrittori

“Milano Citta’ Aperta” – Roberto Sommella

Il Premio a Myrta Merlino per “Madri” sarà consegnato il 17 novembre 2020.