Silvestri (ND.it): “Conte vede nel centro il futuro e già si parla di nuovademocrazia.it”

AgenPress – Dopo gli accordi sofferti, all’interno dell’esecutivo, per i nuovi Dpcm e per l’affidamento degli incarichi per la Pubblica Amministrazione, c’è chi afferma che il Premier Giuseppe Conte, timoniere indiscusso del Governo, sia il futuro leader del centro politico italiano. Su La 7 c’è chi conferma che l’attuale Presidente del Consiglio guardi con attenzione al modello di Joe Biden e alla nuova democrazia che sta nascendo nel nostro Paese. Conte sarebbe vicino anche agli ambienti vaticani.

C’è di vero, difatti, che in Italia, negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia della nascita della nuova democrazia, che vede nel democratico Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti, un modello a cui riferirsi. Anche Sua Santità Papa Francesco vede di buon occhio il nuovo Presidente degli Stati Uniti in quanto potrà arginare l’avanzare del totalitarismo nel mondo.

Non vi è dubbio che lanuovademocrazia.it sta avendo consenso tra i moderati e che potrebbe raccogliere le idee dei vari partiti relativamente allo sviluppo

di nuovi progetti tesi alla creazione di nuovo posti di lavoro attraverso l’attuazione dello smart working, diffuso a livello internazionale” – ha dichiarato Marcello Silvestri, fondatore